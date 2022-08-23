土洋對作面板雙虎 外資再提款晶圓代工三雄

台股今 (23) 日終場收在 15095.89 點，下跌 149.25 點或 0.98%，失守月線，外資持續賣超台股，，其中面板雙虎外資、投信對作，外資大買面板雙虎 6.5 萬張，投信則反向買進，外資也大賣晶圓代工三雄 4.2 萬張，以及多檔金融股。

三大法人僅投信持續站在多方，小買 3.79 億元，外資續賣超 167.54 億元，自營商賣超 25.38 億元，三大法人合計賣超 189.16 億元。期貨方面，外資淨多單縮減至 4382 口。

觀察外資今日操作，買超第一名為聯邦銀，共 3648 張，另外也敲進生技股智擎 2587 張、北極星藥業 - KY 1908 張，其他電子股多為銅板股，包括正文 2587 張、華通 2501 張、華盈 2254 張、中美晶 1841 張、亞力 1762 張、良維 1635 張。傳產股則有興農 2106 張、華新 1555 張。

外資今日大舉調節面板雙虎，群創近 3.8 萬張最多，友達近 2.8 萬張次之；晶圓代工三雄也遭調節，聯電 2.6 萬張、台積電 8208 張、力積電 6971 張，其餘電子股包括欣興、景碩等。

金融股也淪為外資提款機，台新金 1.8 萬張、中信金 1.6 萬張、開發金 1.3 萬張、元大金 1.1 萬張、兆豐金近萬張。

投信則與外資對作，買進永豐金最多共 3043 張，並加碼中信金、開發金、第一金、元大金等；此外，電子股則敲進面板雙虎、仁寶、英業達等；台灣大、遠東新、台泥、聚陽也獲買超。

投信賣超集中電子股，包含鴻海 2137 張居冠，其次分別為致伸、日月光投控、欣興、臻鼎 - KY、智易、啟碁、欣唐、神準等；另外，美時、華航也買進逾百張。