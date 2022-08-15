雷虎無人機中央控制指揮塔亮相 拚發展國防市場

國內無人機領導大廠雷虎 (8033-TW) 發表最新無人機中央控制指揮塔，搭載國內我國自主研發公司創未來的最新微型陣列雷達技術，可偵測 3-5 公里範圍內無人機，雷虎表示，旗下無人機技術正逐步邊境保護、巡邏等國防用途方向多元發展。

在政策的支持下，嘉義設置亞洲 AI 無人機創新應用研發中心正式揭幕，並由總統蔡英文親自視導雷虎與中華電信最新開發 T-200 無人直升機。

雷虎說明，T-200 直升機採用台灣希望創新群飛系統，並搭載無人機專用中繼設備，飛行時間可達 50 分鐘，可打造由空中覆蓋的通訊網路。

不僅如此，雷虎結合 T-200 直升機，與中華電信進一步合作，結合中華電信核網衛星設備、MEC 邊緣運算平台，全新開發出無人機中央控制指揮塔，具備群飛通訊中繼站功能。

雷虎董事長陳冠如說明，在通訊中斷的緊急情況下，無人機中央控制指揮塔可迅速恢復災區和戰區的通訊網，尤其指揮塔搭載有最新微型陣列雷達，還可偵測 3-5 公里範圍內無人機。

由於目前少見無人機運用在防災和救災中，雷虎看好，將無人機技術發展成邊境保護、巡邏等國防用途下，未來有望進一步拓展國家國防和防衞需求等市場。

由於去年北美遙控車市場買氣暢旺，墊高比較基期，雷虎前 7 月合併營收 5.99 億元，年減 12.35%，不過，第二季轉盈，終結連 2 季虧損，使上半年轉為獲利，雷虎今年力拚以多元布局，增添全年獲利動能。