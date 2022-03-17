美喆-KY去年獲利下滑EPS 1.04元 擬配0.7元股息

國際石塑地板製造業者美喆 - KY(8466-TW) 今 (17) 日公布最新財報，去年稅後純益 6858 萬元，年減 75.42%，每股純益 1.04 元，擬配發每股 0.7 元現金股利，依今天的收盤價 50.2 元，現金殖利率為 1.39%。

美喆 - KY 去年營收 36.11 億元，毛利率 17.3%，年減 9.96 個百分點，稅後純益 6858 萬元，年減 75.42%，每股純益 1.04 元。

美喆 - KY 積極深化 SPC 石塑地磚市場滲透率，2021 年 SPC 石塑地磚銷售較前一年成長 1.3 倍，占整體營收比重達 17%，由於 2021 年受 PVC 原物料價格大幅上漲，以及台幣兌人民幣及美元匯率皆為升值走勢，對獲利形成不利影響。

展望 2022 年，美喆 - KY 指出，公司仍持續深化美洲、歐洲地區外銷代工業務訂單穩步成長，並推出 LVT、SPC 石塑地磚新產品並陸續啟動上市計畫，目前訂單能見度仍佳。

另一方面，美喆 - KY 集團回台設立的台南廠，將在今年上半年投產，也有助於拉升美喆 - KY 於石塑地磚市場競爭利基。

美喆 - KY2022 年前 2 月營收 6.16 億元，年增率高達 46.6%。