美喆-KY 6月營收3.12億元年增44% 再創同期新高

石塑地板製造業者美喆 - KY(8466-TW) 公布 2022 年 6 月營收，達 3.12 億元，改寫同期新高，月減 11.3%，較同期的 2.2 億元大幅成長 44.29％；美喆累計前 6 月營收 20.68 億元，也刷新同期新高，較去年同期成長 32.19％，台南廠已開始量產、接單。

美喆 - KY 第二季營收為 10.57 億元，季增 4.61%，年增 27.93%。

美喆 - KY 主管表示，6 月營收主要受惠歐洲、北美地區客戶拉貨持續保持一定水準，加上台南新廠 SPC 石塑地磚已於 6 月開始對台灣進行小量出貨，挹注集團整體合併營收連續 11 個月創同期新高。

美喆 - KY 進一步表示，以銷售區域來看，第二季歐洲、北美地區營收比重分別為 70％、16％，其中歐洲地區隨著主要客戶深化拓展當地市場佔有率而保持良好銷售表現，加上北美出貨動能逐步增溫，第二季歐洲、北美地區銷售較去年同期成長 29％、1.5 倍。此外，集團仍積極深化歐洲、北美地區業務接單能力。

展望 2022 年第三季，美喆 - KY 指出，雖然近期歐洲地區客戶持續採取去化庫存策略，美喆 - KY 仍持續看好 LVT、SPC 石塑地磚於全球地板建材市場需求，且外銷代工客戶已逐步恢復下單力道。