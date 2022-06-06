美喆-KY 5月營收3.5億元 創歷年同期新高

國際石塑地板製造業者美喆 - KY(8466-TW) 今 (6) 日公布 5 月營收達 3.51 億元，再度改寫歷年同期新高記錄，月減 11.26%，年增 14.51%，累計前 5 月營收 17.56 億元，也創歷年同期新高，較去年同期大幅成長 30.3％。

美喆 - KY 表示，受惠旗下外銷代工業務主要客戶拉貨動能持續保持穩定表現，除歐洲地區銷售隨著主要客戶擴大當地銷售而保持穩健動能，加上美喆 - KY 仍戮力擴大北美地區業務接單表現，帶動今年以來北美地區每月銷售表現皆繳出年增成長力道，創造整體合併營收連續 10 個月寫下同期新高佳績。

美喆 - KY 指出，集團看好 LVT、SPC 石塑地磚產品於北美地區市場滲透率提升，除持續加速投入台南廠 SPC 石塑地磚量產規劃，並積極鎖定美國前十大通路及地材品牌商進行業務合作洽談，深化集團於北美地區業務拓展能力、產品市占率表現，已成功將台南廠 SPC 石塑地磚產品進行客戶送樣，持續洽談下半年台南廠訂單出貨規劃。

除此之外，美喆 - KY 可透過東莞廠、台南廠等生產基地，有效降低國際情勢多變風險、分散原物料供應商，持續精進原物料成本管控，奠定集團整體營運有利條件，有望創造未來整體營收表現繳出新一波榮景。

展望第二季，美喆 - KY 維持審慎樂觀看法。觀察近期歐洲地區客戶採取庫存調整策略，以因應先前受到航運塞港、缺櫃等影響產品訂單交期及整體庫存水準，美喆 - KY 仍持續看好 LVT、SPC 石塑地磚於全球地板建材市場滲透率持續拉升，隨著短期主要客戶庫存調整完畢後，有望推升整體訂單出貨動能表現。

另一方面，美喆 - KY 仍全力衝刺台南廠 SPC 石塑地磚產品業務接單表現，已接獲台灣地區建築工程領域小量訂單，並規劃 6 月進行產品出貨，亦持續積極開發北美地區新客戶合作契機。