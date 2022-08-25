〈財報〉積極提供更具競爭力價格 Dollar Tree調降全年財測

Dollar Tree (DLTR-US) 股價周四 (25 日) 下跌，之前該公司調降今年的財測，理由是旗下 Family Dollar 商店將提供更具競爭力的價格。

該公司第 2 季獲利超出華爾街預期 1 美分，營收基本符合預期。股價在周四盤前交易下跌 8%。

而競爭對手 Dollar General (DG-US) 財報業績優於預期，股價在盤前一度上漲，後來下跌 2%。

Dollar Tree CEO 維廷斯基 (Mike Witynski) 在財報聲明中表示，該公司在 Family Dollar 的定價投資已經縮小與主要競爭對手的差距。

他表示，該公司預計毛利率將在下半年部分受到壓力，隨著時間過去，應該會陸續得到回報，「我們相信這些定價和其他投資將在長期內產生非常有吸引力的回報。」

Dollar Tree 第 2 季每股獲利 1.6 美元，高於華爾街預期的每股 1.59 美元。營收為 67.7 億美元，與 67.9 億美元的預期基本一致。同店銷售額成長 7.5%。

與此同時，Dollar General 每股獲利 2.98 美元，高於華爾街預期的每股 2.93 美元。營收為 94.3 億美元，高於分析師預期的 94 億美元。同店銷售額成長 4.6%。