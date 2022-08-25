〈財報〉遭通膨重擊 Abercrombie & Fitch調降全年銷售和獲利財測

服裝零售商 Abercrombie & Fitch Co (ANF-US) 上季意外虧損，周四 (25 日) 調降全年銷售額和獲利率預測，凸顯出在通膨飆升的情況下，零售業者競爭日益激烈。

Abercrombie & Fitch 股價今年來下跌超過 46%，周四盤前交易下跌約 13%。

飆升的通貨膨脹率正在以 40 年來更快的速度侵蝕消費者的購買力，促使美國人抑制服裝和其他可自由支配的購買支出，並優先考慮生活必需品。

Abercrombie & Fitch 成為今年夏天最新一家發現庫存過剩的零售商，因為社交活動捲土重來，購物者轉向更時尚的款式。

Abercrombie 認同包括連鎖百貨 Macy"s (M-US) 和 Nordstrom (JWN-US) 在內的幾家美國頂級零售商的觀點，警告需大幅降價和清倉銷售，以消除過剩庫存。

CEO 荷洛維茲 (Fran Horowitz) 說，預計宏觀利空持續存在，並已採取行動調整各品牌的價格，以推動深秋和假期暢銷類別，也已為假期及以後調整了 Hollister 庫存安排計劃。

Abercrombie 的加州休閒品牌 Hollister、以及其 Gilly Hicks 和 Social Tourist 品牌的銷售額，上季下降 15%，而其更高檔的同名品牌 Abercrombie 的銷售額則成長 5%。

該公司現在預計 2022 財年的淨銷售額將是下降 4-6%，之前預測為持平至成長 2%。

Abercrombie 預計全年營業獲利率在 1% 到 3% 之間，低於之前估計的 5% 到 6%。

不包括商品，這家零售商每股虧損 30 美分，原先市場預期為每股獲利 22 美分。