美折扣店 Dollar General、Dollar Tree逆勢成長 財報3大要點激勵股價大漲

Dollar General (DG-US) 和 Dollar Tree (DLTR-US) 周四盤前公布財報，獲利高於華爾街預期，並上修來年預期，激勵股價大漲。

Dollar General 周四大漲 13.71% ，收 222.13 美元；Dollar Tree 勁揚 21.87%，收 162.80 美元。

這兩家零售商都表示看到成長機會，因為美國消費者更在意物美價廉，無論是日常雜貨還是季節裝飾品。

Dollar Tree 執行長 Rick Dreiling 表示，高通膨、高油價、俄烏戰爭和新冠疫情等帶來的不確定性，讓消費大眾成了月光族，在生活困頓時期，物美價廉的零售店讓消費者可以一分錢當三分用。

檢視這兩家折扣店第一季財報，可發現 3 大重點，激勵投資者看漲未來發展：

1. 消費商品組合變化

大眾仍持續消費，但購買的商品有所不同，食品在整體消費佔比提升，推動了 Dollar General 和 Dollar Tree 第一季銷售。

一年前消費者靠著政府發支票或兒童稅務減免等刺激措施，獲得「意外之財」，這可鼓勵一些人衝動消費或購買非必需品，但現在這筆意外之財已經消失，且其他預算內應添購的商品 (如日常雜貨和汽油) 則已漲價。

Dollar General 執行長 Todd Vasos 表示，Dollar General 第一財季在季節性、服飾和家用產品類別的同店銷售額均有所下降，但消耗品的銷售量增加。

Dollar Tree 則指出，碳酸飲料、鹹味零食和餅乾更受大眾歡迎。該公司是 Family Dollar 的母公司，Family Dollar 更偏重食品類。

Dollar Tree 執行長 Michael Witynski 認為，對商品價值的追求可成為流量驅動因素，隨著時間的推移，可推動整體商店的流量，而不是僅有食品類。

2. 趁勝追擊 擴展門市

在通膨登上 40 年高位之前，Dollar Tree 和 Dollar General 就已經計劃擴大門市規模、擴展至新類別和策略，以吸引更多顧客。這兩家在周四更強調此點，稱經濟環境受挑戰，這樣的背景使得時機成熟，產品更具吸引力。

擁有超過 1.8 萬家門市的 Dollar General 今年將開設 1100 家新店，也將拓展其新店概念 PopShelf，並繼續增加更多與健康相關的商品。到今年年底前，將藉由在墨西哥開設 10 家門市而走向全球。

Vasos 表示，Dollar General 增加在店內走道末端陳列更便宜的自有品牌與 1 美元商品，「該公司近幾週看到了自有品牌業務加速發展。」

Dollar Tree 擁有超過 15500 家商店，今年將開設 590 家商店。

3. 管理上升的成本

Dollar Tree 和 Dollar General 第一季也未能倖免於成本上升，令一些投資者擔心他們能否在不損害獲利的情況下，繼續保持低售價。

Vasos 表示，如果特定商品價格上漲，Dollar General 可改賣其他商品或縮減商品內容份量。他提到，公司正密切管理庫存，避免大降價影響，囤貨過多賣不出去。

Dollar General 還有其他節省成本和增加利潤的作法，截至第一季末，該公司在 8,000 多家門市增加自助結帳區，計劃今年將 200 家門市變成純自助結帳門市。

自 2021 年以來，其私人卡車車隊增加一倍以上，因此到年底將佔其出境運輸車隊的 40% 左右，這些車隊載送更多健康醫療產品，例如咳嗽和感冒藥，這些產品的利潤比食品要好。

Dollar Tree 將大範圍的 1 美元商品漲價至 1.25 美元，且增加販售 3 美元至 5 美元售價的商品數量，強力推高獲利。Witenski 表示，售價範圍更廣泛，意味關鍵季節 (如假期) 有新的銷售機會。他提到，Dollar General 在復活節和情人節前後銷售強勁，預計下半年也會出現類似的動態，下半年會有返校潮、萬聖節和購物季。