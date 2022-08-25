葡萄王益生菌保健品需求增 全年營收破百億元

葡萄王 (1707-TW) 今 (25) 日宣布推出兩款新品，董事長曾盛麟表示，受惠疫情帶動消費者對保健品、益生菌需求增加，加上上海葡萄王營運恢復正常，今年營運樂觀看待。法人預期，第四季營收將維持全年高峰，年增至少 1 成，全年營收破百億元，明年再成長。

曾盛麟指出，旗下三大事業體成長動能強勁，尤其後疫情時代，消費者對於保健食品接度度提升，光是今年葡眾的業績，就上看百億元；上海葡萄王擺脫疫情陰霾，自 7 月開始營運回溫，8 月開始營收年增幅有機會轉正。

台灣葡萄王方面，目前代工比重約 28%、自有品牌 72%，曾盛麟提到，近兩年代工業績大幅增加，同樣受惠保健意識抬頭，加上許多科技公司、藝人等轉向發展益生菌等相關產品。

葡萄王提出新商業模式 HDMO(Healthy Dream and Manufacturing Organization)，與藝人、營養師、健身教練等該領域 KOL(意見領袖) 共同開發產品，從發想、企劃、原料確認、製程、打樣、試用、推廣等各環節一同討論。

由葡萄王提供原料、技術、市場分析與經驗，並融入 KOL 對健康、保健與產品想法、理念和需求，以高標準的產製流程，客製專屬的獨特保健產品。

曾盛麟強調，HDMO 新商業模式，不同於傳統企業為 KOL「代工」或 KOL 替產品「代言」的單向操作 ，HDMO 著重在參與和共創。