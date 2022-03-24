〈ESG大趨勢〉葡萄王汰換冰水系統 提升近5成設備節電率

葡萄王 (1707-TW) 今 (24) 日表示，以汰換舊有冰水系統，大幅提升 48.6% 設備節電率，間接減少將近 10 公噸的年廢棄物生產量，此外，廠區的內鍋爐燃料、廢水處理等均重新規劃再利用，目標 2035 年達到 100% 使用再生能源。

葡萄王表示，氣候變遷已成為企業永續發展的課題，為落實綠色經營、環境保護及永續發展，公司陸續通過 ISO 14001、ISO 45001 及 ISO 50001 等國際認證，並在 2019 年成為台灣第四家加入 RE100 的會員，目標 2035 年以前使用 100% 的再生能源。

葡萄王已提早 5 年導入 ISO14064，達成節電 1.3% 及再生能源使用 1% 為目標，提前邁向減碳目標。

葡萄王生產廠房內鍋爐燃料，全面改以天然氣取代原本的重油，來減少空氣污染物的排放；廢水處理同步進行節水規劃再利用，使水資源能有效回收再生；鋁箔包系列產品採用永續森林認證林場 (FSCTM) 認證，並主動回收販售塑料白瓶，鼓勵再生利用。

董事長曾盛麟表示，公司自今年起，將逐步把產製過程的食品污泥轉化為汽電共生的輔助燃料，提升能源使用效率、減緩二氧化碳及溫室氣體排放，落實減碳目標。