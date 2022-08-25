偉詮電估8月是今年谷底 Q4客戶拉貨回溫

IC 設計廠偉詮電 (2436-TW) 今 (25) 日召開法說會，公司表示，目前客戶持續調整庫存，預期 8 月會是今年谷底，9 月起逐步回溫，第四季在客戶庫存陸續去化下，拉貨力道有機會優於本季。

偉詮電指出，今年首季客戶及品牌廠仍樂觀看待後市，但第二季市場需求急凍，如 ChromeBook 就因庫存高、受影響程度最大，加上其多採 USB PD 充電，對偉詮電也產生影響。

儘管商用、電競筆電需求較佳，但因充電規格皆為 100W 以上，而目前的 USB PD 3.0 最高僅支援 100W，直到今年推出的 USB PD 3.1 才支援到 240W，因此相關產品現階段才有機會受惠，偉詮電也推出對應產品，預計年底到明年，終端產品會陸續問世。

偉詮電補充，公司去年 IC 出貨量約 4.8 億顆，其中，出貨端大多為手機產品，但隨著今年手機出貨下滑，加上低單價 QC 快充出貨量減少，今年前 7 月出貨量年減 3 成左右。

價格與成本方面，偉詮電坦言，今年客戶因市況不好有要求降價，公司也配合主要客戶調整，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 明年再度調漲晶圓代工價格後，成本也會有壓力，除了持續與供應商溝通協調外，也會透過製程優化等方式降低影響。

至於收購陞達科 (4945-TW) ，偉詮電看好，收購完成後，雙方可共同擴張產品、客戶，也能提升研發能量，增加非消費性電子產品領域，如伺服器、資料中心等，進一步分散 PC 市場風險。