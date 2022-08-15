美國今年上市新藥平均價格正在創下新高

媒體分析發現，即使美國國會採取行動削減每年超過 5000 億美元的處方藥帳單，美國製藥商今年正以創紀錄的高價推出新藥，這彰顯出它們的定價權。

《路透》報導，在此同時，部分製藥商披露的療法定價的資訊較少，因這些療法近年來受到更嚴格的審查。

哈佛醫學院和布萊根婦女醫院的醫學教授卡塞爾漢姆 (Aaron Kesselheim) 博士表示：「在美國，我們允許藥品製造商為所有品牌藥品自由定價。」

統計顯示，今年至今，美國食品藥物管理局 (FDA) 批准用於治療慢性病的 13 種新藥的年均價格為 25.7 萬美元

除此之外，另外 7 種新推出的藥物價格超過 20 萬美元。同年推出的其他 3 種藥物非常態性使用，不列入統計。

根據最近在《美國藥物期刊》(JAMA) 上發表的一項研究，截至 2021 年 7 月中旬首次上市的 30 種藥物的年均價格中位數升至 18 萬美元。

JAMA 的研究也排除非常態性藥物，但它將高價的罕見疾病藥物計入調整。

製藥業表示，新藥價格反映出它們對患者的價值，包括不必前往昂貴的急診室就診和住院費用，因其中許多新藥已用於治療仍無療法的罕見疾病。

製藥商還強調，美國患者最終為這些藥物支付的費用不是由它們來決定。

禮來公司 (Eli Lilly & Co)(LLY-US) 在回答有關其糖尿病新藥 Mounjaro 每年 12700 美元價格的問題時表示，「每個人的投保健保公司和方案將決定自付費用。」並補充說該公司提供儲蓄卡服務，可將這些成本降低到每月 25 美元。

與此同時，藥品價格資訊也變得更難確認。《路透》報導，在要求今年推出新藥的 15 家公司提出價格數據後，有 6 家製造商沒有回應價格細節，不然就是只提供部分資訊，例如「每瓶」成本，而不是患者平均使用的年度成本。

賽諾菲 (Sanofi)(SAN-US) 表示，其用於治療罕見類型貧血症的新藥 Enjaymo 售價為每瓶 1800 美元。在進一步追問後，這家法國醫保組織澄清說，典型的年價格為 28 萬 800 美元。

Immunocore (IMCR-US) 只披露黑色素瘤藥物 Kimmtrak 的「每瓶」價格，而 Dermavant Sciences 只為其全新牛皮癬霜提供「每管」的價格。百時美施貴寶 (BMY-US) 提供癌症治療 Opdualag 的「每次輸液」價格。但這 3 家業者最終還是提供了全年價格。

哈佛大學專門研究醫療保健法的教授薩瓦普特瓦里 (Ameet Sarwaptwari) 博士表示，這種不完整的披露可能是「試圖分散」高額年度成本的注意力。

而某些製藥商表示，治療費用可能會因患者體重和其他因素而異，這使得對普通患者的價格估計變得複雜。

美國國會上周通過具有里程碑意義的 4300 億美元的《降低通膨法案》，其中包括對年度藥品價格上漲設置上限，並允許老年人醫保計劃就其花費最多的 20 種藥品的價格進行談判。

然而，該法案並未限制製藥商對新藥的收費。部分產業專家表示，這可能會讓製藥商更加依賴發表更高的新藥價格。

JAMA 發表的藥品價格研究顯示，2008 年至 2021 年間，美國藥品上市價格每年增加 20%。

但藥商與醫保公司之間會就藥品出現回扣和折扣等行為，尤其是一旦出現競爭者時。當專利到期後，低價學名藥有時也跟進漲價風，根據勞工局統計，7 月藥物價格年增率為 2.8%。

波士頓大學商學院教授康堤 (Rena Conti) 表示，「絕大多數美國人使的藥物都是學名藥。」但她強調，療法選擇不多的疾病是推升藥物價格的最大禍首。