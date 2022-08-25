比亞迪傳準備發表全新高檔品牌 起步價超過人民幣100萬

知情人士透露，中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 將在第 4 季發表全新高檔品牌，新車價格將超過人民幣（下同）100 萬元，定明年首季量產。

比亞迪汽車品牌及公關事業部總經理李雲飛曾在社交平台上發布有關比亞迪高檔品牌的消息。他說，旗下乘用車業務由王朝、海洋、騰勢及高檔品牌組成。按此前規劃，比亞迪高檔品牌的價格區間落在 80-150 萬元。

上海第一財經報導，消息人士表示，如今比亞迪將高檔品牌的起步價調高至 100 萬以上，暫定年底發表，首款硬派越野車款同步亮相。

比亞迪定明年第 1 季量產、銷售。該高檔品牌的定位是百萬級新能源品牌，且品牌、產品、銷售服務網絡、營運等方面是全新、獨立團隊。

目前，中國新能源車處於高速成長階段。中汽協的數據顯示，頭七個月新能源車銷量為 319.4 萬輛，較一年前暴增 1.2 倍，市場佔有率達到 22.1%。

今年 3 月起停產、停售燃油車的比亞迪，正加快搶佔新能源車市場，7 月銷量達 16.25 萬輛，較去年同期激增 183.1%，頭七個月新車累計銷量達 80.38 萬輛，超車特斯拉，拿下全球新能源車銷量冠軍。

得益於新能源車銷量快速增長，比亞迪預估上半年淨利為 28 億 - 36 億元，較去年同期驟增 138.59%-206.76%。