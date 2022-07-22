上半年中國公司市值成長50強出爐 比亞迪躍榜首

上半年中國公司市值成長 50 強出爐，電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 一躍成為榜首，股價大漲近 25%，在國際油價走高帶動下，有兩家石油類公司上榜，金融機構也有八家入榜。

巴隆周刊發布上半年中國公司市值成長 50 強榜單，比亞迪勇奪第一，上半年比亞迪股價勁揚 24.38%，市值一度突破人民幣 1 兆元大關。在去年底中國公司市值 50 強榜單中，比亞迪位居第 15 名。

比亞迪的出色業績，帶動市值狂飆。比亞迪在 7 月 4 日發布的產銷快報顯示，上半年新能源車銷售 64.135 萬輛，較去年同期暴增 314.9%；插電式混合車 31.464 萬輛，激增 454.22%。

上半年國際油價持續走高，石油類公司成為受惠產業。此次 50 強榜單中，上榜的石油類公司有中國石油 (601857-CN) 、中國海洋石油 (00883-HK) ，分別為第三、第六名。上半年中石油股價上漲 9.98%，中國海洋石油勁漲 42.63%。

金融業延續第 1 季的家數，上半年有八家入榜，其中銀行占六家，包括中國銀行 (601988-CN) 、郵儲銀行 (01658-HK) 、興業銀行 (601166-CN) 、交通銀行 (601328-CN) 、南京銀行 (601009-CN) 及江蘇銀行 (600919-CN) ，上半年股價分別漲 6.89%、5.69%、9.98%、8.03%、21.25% 及 29.76%。

在上半年榜單中，拼多多 (PDD-US) 和快手 (01024-HK) 是為數不多的網路公司，股價分別漲 6% 和 21.3%。拼多多首季營收和獲利都優於市場預期，快手的營運數據也超過預期，第 1 季應用總用戶流量較去年同期驟增逾 50%，總營收大增 23.8%，且毛利率和淨虧損率縮小。

巴隆周刊每年都會推出季度、半年及年度中國公司市值 50 強榜單，觀察在 A 股、港股及美股上市的中國企業市值變化。從這次上榜公司來看，巴隆周刊認為，受石油、煤炭等價格帶動的能源類公司，在下份榜單中數量很可能會減少，再度被看好的網路公司，家數有望增加。