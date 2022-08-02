金價挫跌佳龍Q2虧損惡化 每股虧0.24元

貴金屬回收精煉廠佳龍 (9955-TW) 今 (2) 日公告第二季財報，受到黃金下挫影響，第二季獲利進一步衰退，稅後虧損虧損 2526.8 萬元，較上季、去年同期惡化，每股虧損 0.24 元；上半年稅後虧損 4085.2 萬元，較去年虧損 2690.4 萬元惡化，每股虧損 0.4 元。
佳龍第二季營收 2.77 億元，季減 27.5%、年減 17.5%，毛利率 -0.04%，較上季、去年同期由正轉負，營益率 -8.95%，虧損較上季、去年同期惡化，稅後虧損 2526.8 萬元，較上季、去年同期惡化，每股虧損 0.24 元。
佳龍上半年營收 6.59 億元，年減 17.14%，毛利率 0.98%，年減 3.27 個百分點，營益率 -6.57%，虧損較去年同期惡化，稅後虧損 4085.2 萬元，較去年虧損 2690.4 萬元惡化，每股虧損 0.4 元。
貴金屬持續下挫國內回收廠佳龍營運也受到影響，6 月、第二季營收都寫下新低水準，佳龍貴金屬銷售約達 9 成以上，受黃金、白金價格影響相對較明顯。
不過，近期黃金期貨短線低點反彈大漲 4%，激勵國內貴金屬精煉廠佳龍今日逆勢攻高，早盤隨即亮燈漲停，收復月線與季線。
展望金價後市，Insignia 諮詢分析師 Karnani 認為，除非美元重挫、美國升息預期在 11 月之前觸頂，黃金才有可能回到 2000 美元。