加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/08/23）

野村腳勤觀點：

●庫存調整仍是市場隱憂

近期台股反彈似乎淡化了經濟放緩的憂慮，但從本月初公佈的台灣製造業 PMI 指數可發現，客戶庫存與新訂單指數是 59.9 及 36.6 的極端情形，實際上庫存調整仍是未來經濟放緩的隱憂。近期野村團隊拜訪公司也發現，許多企業大幅下調了第三季的營收展望，8 月財報肯定不會太好，可以想見財報公佈又將造成大盤震盪。不過好消息是，還是有部分產業不太受庫存調整影響，包括需求強勁的車用、自動化產業，其庫存都還維持在平均水準之下，此外 9 月初蘋果新機發表會後，預期也將帶動相關供應鏈的表現機會。整體而言，庫存調整至少還會延續 1~2 季，企業獲利也勢必將面臨下修並且大幅分化，投資上更應該聚焦營收及獲利有需求支撐的產業及公司。

經理人視角：

●大盤利多因素：

（一） 通膨有望舒緩：2023 年美國頁岩油產業預計超過 1200 萬桶 / 日，增產前景明確，有助紓緩通膨壓力

（二） 財報優於預期：美股企業 Q2 獲利成長 9.7% 優於市場預期，顯示經濟仍保持堅韌

（三） 就業市場強勁：美國 7 月失業率降至 3.5%，職位空缺亦處在歷史高位，有空間承受 FED 貨幣政策緊縮

●大盤利空因素：

（一） FED 官員維持鷹派：FED 堅定維持升息步調以對抗通膨，經濟放緩擔憂將使股市相對承壓

（二） 非美國家消費疲弱：歐洲及中國經濟放緩已及消費疲弱，恐將衝擊終端商品銷售及台灣供應鏈出口

（三） 製造業庫存過高：台灣 7 月製造業 PMI 庫存指數 59.9 創疫情後新高，庫存調整仍是市場隱憂

●市場重回基本面表現，持續震盪測底

7 月以來台股短線已反彈將近 10%，技術指標也顯示風險情緒已轉為樂觀，不過值得注意的是，5 月底台股也曾大漲千點但隨即又陷入重挫，而似乎這幾天台股的震盪表現也透漏出一些端倪。我們認為，隨著 FED 全年升息碼數大致底定，市場焦點也將從 FED 升息，轉為關注企業獲利表現，而製造業高庫存仍是市場最大的隱憂，考量庫存調整可能持續 1~2 季，接下來兩季整體企業獲利的狀況都不會太好，基本面不佳之下台股也難維持漲勢。不過好消息是，7/12 國安基金宣布護盤已為指數提供強力底部支撐，而美國目前的消費需求優於預期，也抵銷了中國及歐洲的消費放緩，短期內指數要再破底的機率不大，未來台股應還是偏向震盪測底格局。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/07/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

把投資交給專業，首選野村投信

註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書野村證券投資信託股份有限公司 110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓 (台北 101 大樓) 客服專線：(02) 8758-1568 野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw AMK01-220800125 上述基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或投資人須知)。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書 (或其中譯本) 或投資人須知，投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書 (投資人須知)。【野村投信獨立經營管理】