國泰證打造一站式服務 e櫃台App新增選股、抽籤功能

為提供投資人更便利的數位投資工具來提升理財效率，國泰證最新指出，與金控數位團隊合作，將「選股」和「抽籤」功能併入「國證 e 櫃台 App」，打造出一站式選股與股票申購服務，投資人使用上無須再跳轉 App，只要在國證 e 櫃台 App 即可完成證券投資大小事。

圖：國泰證提供。

國泰證說明，國泰證 e 櫃台 App 的台美股定期投資服務、股票快選 App 和股票抽籤 App 均是深受證券投資人喜愛的投資工具，但使用者過去需開啟 3 個 App 去進行選股、抽籤與定期投資，不但降低投資效率，要重複開啟登入 App 更加深使用者的困擾。

因此，為解決痛點並回應使用者的期待，近期完成 e 櫃台 App 和股票抽籤、快選的功能整併，投資人以一支 App 即可滿足選股和申購需求，並鼓勵小資族多利用選股服務加上定期定額日日扣功能，為自己挑選適合長期持有的標的，制定理想且有效的存股計劃。

國泰證指出，選股服務推出至今，App 下載人次近百萬，在財經領域享有相當高的聲量，多元的選股功能讓投資人可使用即時訊號來選出強勢股、弱勢股，也可透過指標選股提供的籌碼、技術等指標，來搜尋合乎投資條件的標的。

其中，「AI 幫你搜」更是創新標的搜尋服務，以數據分析來決定使用者可能喜好的股票，藉此降低選股的決策時間並加速申購，近年來已成為證券市場上的選股神器。

國泰證也觀察到，股票抽籤或競拍是證券投資的重要一環，為幫助投資人有效掌握績優股票的申購資訊，將「股票抽籤」功能整併至 e 櫃台 App，並透過倒數時鐘圖像顯示抽籤時程和價差功能的介面，操作直覺又簡單，同時還提供股票抽籤完備的提醒功能，讓申購開始日、到期日、扣款日、撥券日、退款日等重要訊息都不漏接。

國泰證券以客戶需求為服務宗旨，並以投資者角度去思考設計多元創新的金融投資商品，持續精進客戶交易流程的服務品質，不斷推出更卓越的數位投資整合服務。