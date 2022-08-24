雖利率上揚 美國8月新車售價將創新高 年增11.5%

一份周三 (24 日) 發布的產業報告顯示，即使利率上升，但由於需求強勁，預計美國新車價格將在 8 月創下歷史新高。

根據汽車產業顧問 J.D. Power 和 LMC Automotive 的報告，平均交易價格將達到創紀錄的 46259 美元，較去年同期上漲 11.5%。

然而，庫存短缺繼續束縛新車銷售。顧問公司補充說，預計 8 月新車零售量將達到 98.04 萬輛，同比下降 2.6%。

最新的預測顯示，聯準會 (Fed) 為抑制通膨而迅速升息的步伐，尚未對汽車業產生太大的影響，這得益於消費者在疫情期間對個人交通工具的偏好。

J.D. Power 數據和分析部門總裁金恩 (Thomas King) 表示：「9 月由於可用庫存阻礙了銷售，預計這些限制將繼續存在。短期內車價和單位獲利能力將保持強勁。」

由於電動車供應有限，顧問公司預計《通膨削減法案》中的稅收抵免規定短期內不會對電動車銷量產生「重大影響」。

報告顯示，8 月新車總銷量經季節性調整後的年化率 (SAAR) 預計為 1330 萬輛，比 2021 年增加 20 萬輛。

J.D. Power 和 LMC Automotive 也將 2022 年全球輕型汽車銷量預測調高近 100 萬輛，達到 8180 萬輛，原因是中國市場復甦，預計銷量將較去年增加 8%。