台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 08/24
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
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2049   上銀        08/25  上市增資    08/19-08/23      1105  160.00    160.00  永豐金     01     08/24    283874
6830   汎銓        08/25  初上市      08/19-08/23      1135  100.00    100.00  台新       01     08/24    132074
6834   天二科技    08/26  初上市      08/22-08/24      1519   26.95     26.95  台新       01     08/25     34271
8171   天宇        08/26  上櫃增資    08/22-08/24       680   30.00     30.00  福邦       01     08/25     41164
2641   正德        08/29  上櫃增資    08/23-08/25      4250   18.28     18.28  台中銀     01     08/26

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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