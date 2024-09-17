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鉅亨速報

盤後速報 - 台新美A公司債20+(00942B)次交易(18)日除息0.07元，參考價16.26元

鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05


台新美A公司債20+(00942B-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.07元。

首日參考價為16.26元，相較今日收盤價16.33元，息值合計為0.07元，股息殖利率0.43%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/18 16.33 0.07 0.43% 0.0
2024/08/16 16.09 0.07 0.44% 0.0
2024/07/16 15.8 0.07 0.44% 0.0
2024/06/18 15.81 0.1 0.63% 0.0

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台股台股除權息台股盤後

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