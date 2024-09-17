盤後速報 - 台新美A公司債20+(00942B)次交易(18)日除息0.07元，參考價16.26元
鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05
台新美A公司債20+(00942B-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.07元。
首日參考價為16.26元，相較今日收盤價16.33元，息值合計為0.07元，股息殖利率0.43%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/18
|16.33
|0.07
|0.43%
|0.0
|2024/08/16
|16.09
|0.07
|0.44%
|0.0
|2024/07/16
|15.8
|0.07
|0.44%
|0.0
|2024/06/18
|15.81
|0.1
|0.63%
|0.0
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