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鉅亨速報

盤後速報 - 野村趨勢動能高息(00944)次交易(18)日除息0.06元，參考價14.88元

鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05


野村趨勢動能高息(00944-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.06元。

首日參考價為14.88元，相較今日收盤價14.94元，息值合計為0.06元，股息殖利率0.39%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/18 14.94 0.058 0.39% 0.0
2024/08/16 14.87 0.058 0.39% 0.0
2024/07/16 15.52 0.058 0.37% 0.0

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