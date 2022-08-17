外資鎖定三大族群倒貨 資金轉進2檔生技股受矚目

台股今 (17) 日上漲 44.88 點、收在 15,465.45 點，三大法人賣超 15.85 億元，其中外資連 3 賣，賣超鎖定在金融、半導體、航運股等三大族群，但資金轉進 2 檔生技股備受矚目。

統計今日三大法人買賣超情況，外資賣超 19.26 億元、為連 3 賣；投信買超 10.74 億元，已是連 39 買，續創史上最長連買紀錄；自營商賣超 7.34 億元，連 2 賣。

外資買超前 10 名中，除了長榮 1.54 萬張、力積電 1.53 萬張、大同 1.12 萬張等三檔獲買超破萬張以外，後續依序為：宏達電、元大滬深 300 正 2、東陽、美時、鴻海、寶齡富錦、精英。

值得一提的是，外資今天分別買超美時 7825 張，寶齡富錦 5293 張，其中，外資連 3 天買超美時，且買超張數創今年來新高，而買超寶齡富錦張數則創上市來新高。

外資賣超前 10 名部分，張數超過萬張的有華通 1.34 萬張、中信金 1.18 萬張、台新金 1.04 萬張等三檔，後續依序為：華新、群創、華航、陽明、昇陽半導體、聯電、耿鼎；此外，元大金、台企銀、兆豐金、玉山金、合庫金等，雖然未在賣超前十大之列，但也都是外資減碼標的，可以看出外資持續從金融股提款。

投信買超前 10 名，友達 1.16 萬張，投信不僅已經連 14 天買超友達，且張數首度放大至萬張以上；其餘依序為：台泥、華新、微星、永豐金、英業達、大成鋼、技嘉、大聯大、美時。

投信賣超前 10 名分別為：旺宏、漢翔、華通、世紀鋼、中磊、華孚、致伸、振曜、榮剛、彰銀。

自營商買超前 10 名，期元大 S&P 原油反 1 獲買超 1.43 萬張居冠；其餘依序為：元大滬深 300 正 2、群創、友達、中信電池及儲能、廣宇、華新、國泰智能電動車、富采、宏達電。

自營商賣超前 10 名部分，富邦特選高股息 6.56 萬張、元大台灣 50 反 1 遭賣 3.37 萬張、國泰永續高股息 2.75 萬張、期街口布蘭特正 2 遭賣 1.62 萬張、長榮 1.07 萬張等五檔賣超超過萬張；其餘依序為：富邦 NASDAQ 反 1、國泰美國道瓊反 1、元大高股息、華通、期元大 S&P 石油。