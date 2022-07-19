〈長科*法說〉市況不影響資本支出 新產能預計Q4開出

導線架大廠長科 *(6548-TW) 今 (19) 日召開法說會，董事長室經理蘇雙富表示，新廠規劃是因應客戶長期需求，不會因短期波動有所改變，蝕刻新廠預計第四季完工，沖壓新產線也將在年底前完成送樣，整體資本支出計畫照舊。

長科 * 近年積極擴充蝕刻產能，2020 年產能僅 4800 萬條，看好今年隨著新產能開出，產能將達 7000 萬條，預計至 2025 年產能將衝上 1.3 億條，重申現階段擴產目標沒有改變。

沖壓方面，長科 * 預期，第三季就會將產能準備好，持續與客戶討論優先出貨順序，預期第四季可送樣給客戶，並進入投產階段，強調該產線是與客戶合作的新品，訂單能見度高。

此外，長科 * 因應產品變化，也調整 QFN、QFP 的生產比重，主要因 QFN 多用於消費性電子產品，由於相關需求降溫，也將生產線轉換成 QFP，帶動整體營收維持高檔。

針對近期 IC 載板產能鬆動，市場擔憂，客戶會不會將設計更改為 IC 載板，蘇雙富回應，客戶通常 1-2 年前就會定案產品設計，並不會因短期供需而改變規劃，且不論是 AQFN、DRQFN，在售價、封裝面積、效能都比載板表現地更好，對導線架長期發展還是正面看待。

至於 Mini-LED 產品，長科 * 預期，仍陸續送樣到客戶端認證，可望在明年下半年開始貢獻營收，目前進度維持原計畫。