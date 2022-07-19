〈長科*法說〉Q3營收估持平上季 導線架價格維持高檔

導線架大廠長科 *(6548-TW) 今 (19) 日召開法說會，董事長室經理蘇雙富表示，因應車用、工控、網通等產品需求續強，公司已進行產能調配，預期第三季營收大致持平第二季新高水準，整體價格也因原料成本維持高檔，目前並未對客戶降價。

長科 * 預期，第三季以 1 美元兌新台幣 29.8 元計算，營收約 36.8-38.7 億元，季減 2.6% 到季增 2.4%，毛利率 29.5-31.5%，營益率 21.5-23.5%，雙率中位數皆較上季微幅下滑。

蘇雙富指出，導線架原物料為加工後的合金銅片，儘管近來 LME 銅價下滑，不過由於匯率、俄烏戰爭等因素，影響能源價格上漲，導致加工費增加，因此整體原物料成本並沒有下降，客戶也多能理解，長科也並未調降導線架售價。

區分 IDM 廠、封測廠兩大客戶群，蘇雙富補充，IDM 客戶以工控與汽車應用居多，汽車上半年業績就比去年同期成長快 1 倍，這部分沒有庫存調整情況發生，封測廠儘管受消費跟電腦需求較弱影響，但網通需求仍持續成長。

長科 * 車用產品以 QFP(四方平面引角封裝) 為主，應用如汽車網路晶片、車充電源管理晶片及汽車安全與娛樂系統相關 MCU，整體應用廣泛，看好隨著車用晶片缺貨緩解、客戶正常出貨後，對導線架需求也增加，有助長科營運。

另外，網通方面，蘇雙富表示，除了車用、工業用採用 QFP，網通領域也有相當大的比例使用 QFP，長科也接獲有線網路晶片訂單，部分訂單能見度更已看到第四季。