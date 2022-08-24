中國醞釀擴大反貪行動 調查建發物業在內多家房地產公司高層

中國正在調查多家國營房地產公司的高階主管是否違法，顯示北京過去聚焦在科技、金融業的反貪腐調查，可能擴大到深陷不景氣的房市。

根據中國當局本周發布的多起公告，調查對象包括至少四名現任或前任的房地產公司高層，如建發國際集團 (01908-HK) 董事長莊躍凱、深圳市人才安居集團副總經理劉暉、華潤置地 (01109-HK) 前董事長唐勇。

根據廈門市紀委監委，莊躍凱涉及嚴重違紀違法，正接受該組織的紀律調查和監察調查。劉暉、唐勇也因同樣理由，分別接受深圳市、綿陽市紀委監委調查。

此消息導致在港股交易的建發國際和建發物業 (02156-HK) 一度大跌 30%。建發國際最低跌到每股 12.9 港元，截稿前跌幅仍達 25.11%，建發物業目前跌 25.57%，報每股 2.62 港元。

建發國際與建發物業周三 (24 日) 發布公告表示，目前公司經營一切正常，將根據相關法律法規及上市規則，適時發布進一步公告。

反貪腐調查

中國國家主席習近平將在秋季中共 20 大尋求三連任，在這個敏感的時機，多位官員和企業主管遭到北京調查。

習近平過去十年鞏固權力，有一部分要歸功於反貪腐調查。中國先前已嚴厲打擊房地產和大型科技公司，中國建設銀行 (00939-HK) 的幾位高階主管因與建商有關聯，而受到審查。

中國最近還鎖定負責制定晶片政策和投資的主要人物，例如 7 月對「國家大基金」總裁丁文武、以及工業和信息化部部長肖亞慶發動調查。

與此同時，中國房地產銷售持續下滑一年多，已使房地產業者的獲利飽受打擊。寶龍地產 (01238-HK) 周三成為最新一家發布獲利預警的建商，預告上半年核心利潤可能年減多達 37%。

龍光地產 (03380-HK) 因未能按時發布審計過財報而被停牌三個月，周三在港股恢復交易後暴跌約 50%。龍光地產周二晚間公布，去年核心獲利銳減 20%。