中國半導體業反貪風暴蔓延 晶片大基金又有三人被查

繼丁文武、路軍等晶片業大咖中箭落馬後，中國晶片大基金又有三人被查，其中兩人為 80 後，多家上市公司緊急公告，顯示大基金反貪風暴持續蔓延。

中共中央紀委國家監委網站周二（9 日）發布訊息，華芯投資管理公司前總監杜洋、投資三部副總經理楊征帆涉嫌嚴重違法，正接受審查調查，投資二部前總經理劉洋接受調查。

公開資料顯示，華芯投資由國家開發銀行全資子公司國開金融公司出資 45%，是國家集成電路產業投資基金（俗稱大基金）一期唯一管理人，也是大基金二期管理人之一，負責基金投資運作。

由於楊征帆擔任多家半導體上市公司董事，因此與這位 80 後高階主管有關的上市公司紛紛發布公告。

例如，中微公司 (688012-CN) 表示，董事楊征帆接受有關部門調查，無法正常履職，但此事不會影響生產經營與財務。長川科技 (300604-CN) 、北方華創 (002371-CN) 等業者也發布類似公告。

上述三人被查，顯示國家晶片大基金反腐風暴持續擴散。7 月 30 日，官方通報，大基金總經理丁文武被查，涉嫌嚴重違紀違法。此外，華芯投資前總裁路軍、大基金深圳子基金合夥人王文忠、紫光集團前董事長趙偉國等多人也陸續被調查。

大基金被視為晶片產業的風向球，財政部、中國煙草、中國電信 (00728-HK) 、中國移動 (600941-CN) 、國開金融均為股東，大基金的一舉一動，備受市場關注。

自 2014 年成立以來，大基金已進入投資退出期，近兩年不斷減持晶片股，投資獲益不菲。不完全統計顯示，去年大基金一期至少減持 11 家 A 股半導體公司，全年套現約人民幣 80 億元。

如今，這家「國字號」基金高層相繼落馬，是否會導致國產晶片自主可控發展蒙上陰影，仍是未知數。