GM追求電動車未來 新款GMC Canyon皮卡卻採汽油動力

通用汽車 (GM-US) 發布 GMC Canyon 中型皮卡下一代陣容，但令人意外的是，2023 年的 GMC Canyon 卻非電動車，顯見汽油動力車仍具市場重要性。

因應電動車消費熱潮加速發展，通用汽車此先公布生產更多電動車的計畫，並設定 2025 年前北美電動車年度銷量約達 100 萬輛的目標，近期也與南韓企業 POSCO Chemical 達成協議，將在 2023 年至 2025 年期間取得該公司提供的正極活性材料，使用在電動車的電池上。

通用汽車 6 月宣布，旗下別克 (Buick) 品牌將全電動化，且近期還發布一輛全電動款的雪佛蘭 Blazer 運動休旅車。

然而，通用「次世代 Canyon」卻採汽油驅動，且較前幾代更高大更寬廣。據新聞稿稱，2023 Canyon 將於 2023 年初開始生產，並於 2023 年春季推出新 AT4X 車型。 此次發布還將包括 AT4 和 Denali 車型。

GM 強調「次世代 Canyon」越野肌肉型的設計，取經於 AT4 車款策略中獲得的關鍵經驗，並稱其為最先進的越野中型卡車。

通用表示，該款卡車提供車底相機，配備車輛下方的前後視圖、全數位化駕駛資訊中心、無線 Apple CarPlay、Android Auto 兼容性和谷歌自動化服務。

通用汽車周四 (11 日) 上漲 1.34%，收每股 38.46 美元。