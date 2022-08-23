樹脂需求弱 長興7月稅前盈餘年減逾2成 每股稅前賺0.22元

長興 (1717-TW) 今 (23) 日公布 7 月自結，由於樹脂市場疲弱客戶轉趨保守，長興已開始調整庫存，稼動率也較 6 月下滑，使得 7 月稅前盈餘年減 25.6%，每股稅前盈餘 0.22 元；累計前 7 個月稅前盈餘 25.7 億元，年減 7.7%，每股稅前盈餘 2.07 元。

長興 7 月營收 40.1 億元，年減 5.4%，營業利益 1.6 億元，年減 50.3%，稅前盈餘 2.77 億元，年減 25.6%，每股稅前盈餘 0.22 元；累計前 7 個月營收 295.5 億元，年增 3.16%，營業利益 23.44 億元，年減 10.8%，稅前盈餘 25.7 億元，年減 7.7%，每股稅前盈餘 2.07 元。

長興表示，7 月合成樹脂市場放緩，但公司銷量與前月持平，近期下游樹脂客戶已開始調整庫存，公司也進行去化，使得 7 月價動率低於 6 月，拖累毛利率、營益率表現。

展望下半年，長興表示，需求仍未轉強，預期上下游庫存調整時間將持續拉長，保守看待第三季景氣，將加速庫存去化，以維持毛利率表現。

至於近期中國限電政策，長興指出，當地限電對公司產線運作影響不大，將以生產排程調度及現有庫存因應，維持穩定供貨能力。