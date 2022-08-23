〈中信金法說〉台美全年升息大預估 中信銀淨利息收入可望增逾50億元

中信金控 (2891-TW) 今 (23) 日舉行線上法說會，財務長邱雅玲表示，美國聯準會今 (2022) 年以來已經升息 9 碼，中信金內部預估，美國聯準會全年累計會升息 13 碼、台灣全年則會升息 2.5 碼，中信銀全年淨利息收入可望增加超過 50 億元。而海外布局，中信金將強化東南亞、中國布局。

邱雅玲表示，今年影響市場有四大議題包括：戰爭、疫情、通膨、升息，目前戰爭還在延續，疫情除了中國以外，全世界各個國家影響則已近尾聲、國境紛紛開放；通膨部分，美國 6 月的 CPI 通膨指數年增 9.1%、7 月降到 8.5%，雖然通膨略為緩和，但 8.5% 還是遠高於聯準會設定的 2% 通膨率，因此預期美國還是會持續升息。

這兩天美國聯準會官員陸續釋出鷹派言論，對此，邱雅玲表示，聯準會全年會累計升息 13 碼，9 月就看是升 2 碼還是 3 碼。

邱雅玲進一步指出，台灣部分，新台幣今年貶值壓力大，台幣一貶值，就有輸入性通膨壓力，中信金內部估，台灣央行今年第三、四季會再各升息半碼，全年升息 2.5 碼。

回到對中信銀影響，邱雅玲表示，以美國全年升息 13 碼、台灣全年升息 2.5 碼試算，中信銀今年 NIM(淨利息收益率) 全年會落在 1.56-1.57% 之間，換算下來，全年淨利息收入預估可增加超過 50 億元以上。

海外布局部分，邱雅玲表示，中信銀上半年海外獲利貢獻 33%，其中，大中華區貢獻 15%、東南亞 8%、北美 6%、日本 4%，以獲利占比與未來各區域景氣展望來看，中信金海外佈局發展重點會強化東南亞與中國。

東南亞去年受疫情衝擊，基期較低，也是各大機構預估今年經濟成長率會高於去年的區域，東協 GDP 會從去年的 3.4% 上升到今年的 5.3%，美國、歐盟、中國經濟都下修，因此看好東南亞。

中國風控以來會有轉單效應，會轉到越南、印度；而中信金去年對泰國增加持股比重，取得泰國 LH 集團的控制權之後，業務開始對接，上半年放款成長 15%，遠高於當地全體銀行的平均放款成長率只有 6%，可以看見，中信銀已經以專業協助 LH 拓展業務，尤其中信銀擅長的個金業務，LH 上半年個金業務成長 37%，因此也看好泰國市場。

中國展望部分，邱雅玲表示，中國雖然面臨風控、爛尾樓、限電等問題，但中國近其陸續以調降利率等財政政策彌補不足、刺激消費需求，預期接下來中國經濟會開始回轉，面對中國風險，中信銀將透過三大面項維穩中國據點的業務，包括：一、維持既有客戶正常交易，之前上海封城時，無論居家辦公、異地備援，甚至在上海、廣州、深圳、廈門等四分行都協同合作，力保正常交易；二、若供應鏈斷鏈、生產線轉移，中信銀以擴大內需因應；第三是信用風險部分，上海解封之後，也對客戶做授信的全面排查。

至於爛尾樓風暴帶來的不動產開發隱憂，邱雅玲表示，中信銀對高風險產業有進行特別控管，中信銀在中國有關不動產開發的曝險只有兩筆，且這兩筆都已經完工且開始銷售，其中一筆還有十足擔保，其他不動產都是辦公室或商場收租，都有現金收入，風險相對也較低。邱雅玲強調，因為中國是全球第二大的經濟體，進出口貿易還是很興盛，因此還是中信金重點發展區域。