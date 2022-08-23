客戶年底前去化庫存 美隆電下半年拚持平上半年

音箱製造商美隆電 (2477-TW) 儘管已向客戶反映成本價格，但面對大環境不佳，尤其家用音響終端客戶庫存水位提升，預期至少到年底才會調節完成，另外車用訂單能見度也達年底、商用音響需求穩定，目標下半年營收維持上半年水準。

美隆電坦言，家用音響今年狀況不會太好，由於供應鏈缺料狀況緩解，前幾個月客戶提前拉貨備庫存，受到經濟衝擊影響，消費力道不足，導致客戶庫存水位增加。

美隆電指出，往年第四季有耶誕節為銷售出貨旺季，期望藉此消化客戶庫存，並進一步恢復拉貨動能，預期家用音響營收比重會略為下滑。

商用音響部分，美隆電表示，同樣受惠缺料緩解、貨櫃運輸趨於穩定，上半年出貨增加，相較家用音響，商用音響下半年需求較穩，業績表現將與上半年相當。

至於車用，美隆電提到，目前訂單能見度看到年底，除了舊產品持續出貨，日系、陸系客戶新案子也有新進展，惟車用 IC 尚未完全紓解，只能盡量出貨、滿足客戶需求。

美隆電車用、揚聲器產品線持續增加，目前也規畫提升東莞廠的產能效率，以及擴增印尼廠產能，目標印尼廠長期產能比重，占整體的一半。

美隆電 7 月營收 3.19 億元，月減 3.62%、年減 0.71%；前 7 月營收 23.69 億元，年增 20.91%。上半年稅後虧損 2518 萬元，較去年同期盈轉虧，每股虧損 0.13 元。