普丁：若遲遲未歸還北溪管線渦輪機 對歐供氣量恐再降

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 周二 (19 日) 將歐洲天然氣供應量下滑歸咎到西方國家身上，並警告若送修的渦輪機未及時歸還，對歐洲的供氣量恐進一步減少。

普丁周二赴伊朗與該國總統萊西 (Ebrahim Raisi) 以及土耳其總統艾爾段 (Tayyip Erdogan) 會面。他在受訪時表示，透過北溪管線每日輸往德國的天然氣將自 6000 萬立方公尺進一步降至 3000 萬立方公尺，若未及時更換渦輪，則輸氣量可能只有原本的五分之一。

普丁說：「北溪 1 號有兩台運作良好的機器，它們每日的輸氣量達 6000 萬立方公尺，若一台沒有歸還，那麼就只剩下一台，即 3000 萬立方公尺，這跟 Gazprom 有關係嗎？」

他並說，俄羅斯可以啟動近期才剛落成但尚未啟用的北溪 2 號管線，但只能提供一半的輸氣量，另一半必須滿足俄羅斯國內需求。

普丁這番話形同加大對歐盟的施壓力道，歐盟擔憂，俄羅斯可能在冬季切斷天然氣供應，對歐洲政經造成嚴重破壞，普丁也再次警告，限制俄羅斯油價的計畫將破壞全球原油市場的穩定，導致油價飆升。

自俄國侵烏以來，歐盟成員國已同意對俄羅斯煤炭和部分石油實施制裁，預計今年稍晚生效，但禁令不含天然氣，因成員國高度仰賴俄羅斯天然氣來滿足發電和供暖需求。然而，俄羅斯天然氣公司 (Gazprom) 上月卻以天然氣管線渦輪機送修難以取回為由，將輸往德國的天然氣供應量削減 60%。

雖然加拿大和德國已達成歸還渦輪機的協議，但普丁周二表示，Gazprom 至今仍未收到相關文件，他並稱，Gazprom 將在 7 月下旬關閉另一台渦輪機，以便進行維修，屆時若運往加拿大的那台渦輪機還沒歸還，輸往歐洲的天然氣供應量將進一步減少。

普丁認為不應將供氣量下滑歸咎於 Gazprom，他並表示，Gazprom 已準備好履行天然氣出口義務。

俄媒工商日報 (Kommersant) 周一 (18 日) 引述知情人士報導，完成維修後，加拿大已在 7 月 17 日將北溪 1 號管線所需的渦輪機運往德國。

據了解，北溪 1 號每年可向歐盟運輸超過 550 億立方公尺的天然氣，去年歐盟自該管線進口的天然氣約為 140 億立方公尺。多家外媒稍早報導，Gazprom 將於周四 (21 日) 結束維護作業並重新啟動北溪 1 號，但供氣量仍將低於正常水準。