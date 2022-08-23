〈台股盤前要聞〉7月外銷訂單翻黑、限電助電視面板價止穩 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，經濟部統計處昨 (22) 日公布 7 月外銷訂單統計結果，受終端需求走弱、庫存調整影響低於預期，約 542.6 億美元，月減 7.8%，終結連二紅；受中國限電使供給受限影響，8 月 32 吋電視面板價格持穩，50 吋價格也可望跟進止穩，獲喘息空間。以下是今 (23) 日必看重要財經新聞。

7 月外銷訂單 542.6 億美元低預期 終結連 2 紅

經濟部統計處昨日公布 7 月外銷訂單統計結果，反映終端需求走弱、廠商進行庫存調整，加以去年同月基期較高，7 月外銷訂單低於預期，達約 542.6 億美元，月減 7.8%、年減 1.9%，終結連二紅，為歷年同期次高，累計前 7 月外銷訂單達 3935.5 億美元，年增 7.8%，仍為同期新高。閱讀全文...

8 月 32 吋電視面板價格持平上月 50 吋也有喘息空間

集邦 (TrendForce) 旗下 WitsView 昨日公布 8 月下旬面板報價，多數尺寸仍維持下跌走勢，不過受中國限電措施影響當地面板廠生產營運下，32 吋電視面板價格持穩，與上月持平維持 27 美元，另外當地生產主力還有 50 吋面板，集邦研究副總范博毓表示，限電措施影響下，將有助 32、50 吋價格止穩喘息。閱讀全文...

台幣連 2 日收「3 字頭」探 28 個月收盤新低

擋不住亞幣貶值趨勢，央行放手之下，昨日新台幣兌美元貶值 7.5 分、以 30.095 元作收，探 28 個月新低，且已連續兩個交易日收在「3 字頭」，台北外匯成交金額 11.03 億美元，止貶回升的訊號要看美國升息幅度作為指標。閱讀全文...

中國太陽能 EVA 需求快速成長 供不應求延續 2-3 年

全球加速建置太陽能發電，加上近期中國限電危機，中國太陽能建設熱潮加溫， 中國化工資訊中心 (中國化信) 認為，供不應求狀況持續，明年太陽能級 EVA 價格維持高檔，且未來幾年中國需求進入快速成長期，儘管產能持續增加，預計 2-3 年仍將處於供不應求狀態。閱讀全文...

矽力 - KY 毛利率壓力比預期大 外資目標價砍至 480 元

外資出具報告指出，由於現階段終端消費需求疲軟，整體市場競爭也更激烈，預期矽力 - KY(6415-TW) 今年下半年至明年毛利率受到的壓力恐比預期大，因此調降其全年獲利預估，目標價則從 600 元下修至 480 元。閱讀全文...

信邦接單動能穩 明年營收估增 10-15% 再創高

連接線束廠信邦 (3023-TW) 持續受惠太陽能、車用、工業以及醫療等應用需求，不僅第三季可望續創單季新高，全年更將挑戰 300 億元大關，且公司明年訂單及生產排程大致抵定，營收估維持 10-15% 的穩定成長，續戰新高。閱讀全文...

SiC 商機引爆大廠卡位 SK Siltron 下半年 6 吋產能大增 3 倍

據南韓媒體 The Elec 昨日報導，晶圓廠 SK Siltron 積極擴大碳化矽 (SiC) 晶圓產能，預計美國新廠即將完工投產，下半年年產能將成長 12 萬片，較原先大增 3 倍，持續搶占 SiC 基板市場。閱讀全文...