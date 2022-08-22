〈台股盤後〉「天國一輝」生技四天王難撐大局 電金齊殺摜破季線

台股今 (22) 日電子、金融權值股大舉疲軟，盤面上僅有生技醫療全數噴出，尤其「天國一輝」生技四天王都收漲停，但所佔權值有限，也撐不住大盤走勢，加權指數終場跌 163.64 點，收 15245.14 點，失守季線，成交量 1994 億元。

台積電跌 1.73%，收在 510 元，不但跌破 10 日線，距離月線僅一步之遙；大立光重挫超過 6%，一根長黑摜破所有短期均線；聯發科、聯電、日月光投控等電子權值股亦賣壓沉重。

高價股也倒成一片，矽力 - KY、AES-KY 都暴跌超過 9%，信驊也走低 6%，力旺、德微、同欣電亦連袂大跌。

金融股部分，富邦金跌逾 2% 最弱勢，國泰金、開發金、玉山金、元大金等都走疲。

買盤聚焦在生技股，被市場稱作「天國一輝」的生技四天王：中天、杏國、合一、杏輝今日全數攻上漲停，市場資金明星湧進生技股，推升超過 10 檔生技個股攻上漲停，全宇生技 - KY、晉弘、智擎、台微醫、威健生技、益得、台生材、德英、安克都漲停作收。

整體來說，美國預期持續升息，美股漲多後壓力大增，台股同樣也出現短線漲多調節賣壓，今天大跌超過 160 點，且無主流權值股撐盤，在資金輪動快速下，須留意短線漲多個股賣壓。