台股失守季線兩因素讓大盤持續震盪 短線唯量是問

台股今 (22) 日價量齊跌，指數失守季線關卡，投信認為，在通膨壓力與庫存壓力下，預期台股盤勢將繼續震盪整理，但因大盤走勢與成交量密不可分，指數上攻要有量能助攻。

受五美股下挫影響，台股今天回檔 163.64 點，收在 15245.14 點跌落季線之下，成交量也不到 2000 億元。

PGIM 保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，本週市場主要焦點在全球央行年會，由於國內上市櫃公司已於上週完全公布財報，利空消息算是消化完畢；在美國超級財報週部分，僅有重量級公司 Nvidia 尚未公布財報，不過因其已提早釋放出下修財測訊息，預期對半導體族群影響有限。

廖炳焜指出，主要研究機構下修全球經濟成長率，產業持續調整庫存，市場預期，庫存調節可能要到明年上半年才能進入尾聲，加上全球通膨壓力仍處於高檔，使得台股走勢持續震盪。

但因目前最悲觀谷底似乎已過，近期台股走勢唯量是問，若投資情緒好轉搭配量能提升，指數仍有向上空間。

廖炳焜認為，自從台股在國安基金宣示進場護盤後，重啟強勁反彈行情，官股券商也已連續 5 個交易日買超，今天買超金額更放大至 28 億元，在政策作多、籌碼面優勢及中長線指標趨勢偏向多頭格局，大盤仍有機會挑戰半年線位置。