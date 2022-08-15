基隆水情拉警報 水情燈號改亮提醒綠燈

極端氣候影響全球，台灣去年也一度面臨百年大旱，雖然今年整體水情優於去年，但經濟部水利署今 (15) 日表示，由於基隆地區降雨情勢與其他地方不同，目前正值傳統枯水期，加上持續高溫不雨，導致基隆河水量驟降，雖然目前水情尚屬正常，但為因應後續降雨不確定性，即日起將基隆地區水情燈號調整為提醒綠燈。

水利署指出，基隆地區與全台各地區水文特性不同，夏季 7-9 月是該地區水情最嚴竣時刻，加上近期受太平洋高壓影響導致高溫不雨，統計今年 7 月累計降雨量僅 31 毫米，為近十年同期平均的 25%，8 月至今累積降雨量也僅為近十年同期平均 17%。

水利署說，目前基隆新山水庫蓄水量約 520 萬噸，蓄水率 52%。

因應基隆水情變化，水利署已與台水公司合作，採取提升台北自來水事業處支援水量達每日 8.5 萬噸以上、加強農業灌溉管理、高地深潭及川流水回抽利用等措施，強調目前尚可穩定供水，但考量後續降雨不確定性，15 日起調整基隆地區水情燈號為水情提醒綠燈，其餘地區則維持藍燈。

水利署強調，依據中央氣象局預測未來二周基隆地區降雨機率仍不大，8 月降雨偏少、9 月正常及 10 月正常偏多，但受氣候變遷影響，降雨不確定性仍高，也呼籲民眾有水當思無水之苦，持續節約用水、珍惜水資源。