萊茵河本周末水位有望回升 枯水斷航危機暫時喘口氣 

萊茵河的水位預估在本周末上升，有望讓這條有「歐洲動脈」的重要航道，從近期的枯水及斷航危機中喘一口氣。

德國政府數據顯示，萊茵河河段最窄、最淺的考布鎮 (Kaub)，水位預估將在下周一 (22 日) 之前上升到 67 公分。

目前考布的水位僅 36 公分，遠低於約 1.7 公尺的五年平均值。水位並非實際河道深度，而是判斷能否航行的指標，當水位在 40 公分以下，大多數駁船就會認定運輸貨物沒有經濟效益。

天氣預報機構 Maxar 預估，德國將在未來幾天降雨，但降雨時間不長，而且下周氣溫預估會攀升。這代表即使水位回升，距離危機結束為時尚早，至少一些船隻對通過萊茵河咽喉點的貨物設置載重限制。

萊茵河水位低落，加劇歐洲在俄國侵烏後所陷入的能源危機，延著萊茵河航行的駁船費率以及該地區的能源價格，目前仍接近歷史高點。福特汽車周三表示，受低水位影響，已將來自科隆的駁船載貨量減少達 30%，科隆是福特把車輛運往比利時和荷蘭的港口所在地。

萊茵河從瑞士山區流向北海，是歐洲重要水道，貨物運輸路線涵蓋歐陸多個工業重鎮。萊茵河航行中央委員會 (CCNR) 最近的統計顯示，2020 年共載運約 2800 萬噸礦物油品、19 噸化學品和 17 噸煤炭。