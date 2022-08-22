〈台股盤前〉美股皆墨、台指期下挫百點 陷季線反壓壓力

台股周線寫下連七紅，不過美國聯準會陸續發表鷹派升息言論，上周五 (19 日) 美股 4 大指數全盤皆墨，台指期同步下跌逾百點，大盤短線壓力再起，加上面臨季線下彎的反壓，將持續維持狹幅震盪的格局。

台股上周五收在 15408.78 點，終場小漲 12.02 點，漲幅 0.08%，力守季線之上，周線連七漲，上周周漲 118 點或 0.78%，尤其中小型股活蹦亂跳，櫃買指數更是續彈 4.57%。

美股方面，在聯準會 (Fed) 官員相繼表達鷹派升息的立場後，賣壓持續湧現，恐慌指數 VIX 週五回升至 20 以上，加上美債殖利率攀升衝擊科技股等，四大指數收黑。

其中，道瓊下跌 292.3 點，或 0.86%；那指也重挫 260.13 點，或 2.01%；標普也有 1.29% 跌幅；費半則下跌 84.5 點，或 2.78%。台指期同樣走弱，終場跌 129 點，收 15225 點，台積電 ADR 跌 2.3%、聯電 ADR 也有逾 2% 跌幅。

市場消息方面，中國近期因熱浪襲捲內陸，各省紛紛祭出限電措施，其中以四川省舉措最激烈，由於四川為太陽能多晶矽的生產重鎮，包括通威、保利協鑫等大廠都在該地設廠，業界指出，此次影響比限電初期想像更嚴重，預期隨著多晶矽供給減少，價格將再墊高，屆時包括電池、模組價格將再迎來新一輪漲價潮。

大陸延長限電、出貨放緩，加上北美需求並未明顯放大，導致貨櫃海運價格向下的隱憂升高；業者說，年初迄今運價跌幅逾三成，9 月運價是否有撐，將成貨櫃榮枯轉折點，並牽動第 4 季歐洲合約價談判走勢，但情況不容樂觀。

聯電車用布局大躍進，近期再拿下德儀、英飛凌等車用晶片大廠新認證，八大關鍵領域車用認證都到手，通吃全球一線車廠晶片大單。