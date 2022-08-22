資金加速匯出電子三雄領跌 台股跌163點收15245點 摜破季線

美股上周五 (19 日) 全數收黑，台股今 (22) 日同步承壓，股匯雙殺，指數開低震盪，新台幣走勢更持續疲弱，探 28 個月低點，電子三雄領跌，高價電子股賣壓也沉重，航海王翻船，台塑四寶及鋼鐵等傳產權值股也處盤下，大盤連續摜破 15400 點與 15300 點關卡，下跌 163.64 點，收 15245.14 點，成交量縮至 1994.24 億元，失守季線。

櫃買指數開高震盪走低，終場下跌 1.15 點，收在 193.92 點，成交值 649.9 億元。上市櫃成交值合計 2644.14 億元。

觀察電子權值股表現，台積電下挫 1.7%，聯發科跌幅 3%，鴻海力守平盤，聯電、日月光、研華、南電、國巨等，跌幅都超過 1%。

沉寂多時的生技族群四天王「天國一輝」，今日重啟漲勢，中天、杏國、合一、杏輝全面叩關漲停，資金大舉湧入生技股，全宇生技 - KY、晉弘、智擎、台微醫、威健生技、益得、台生材、德英、安克等多檔個股同步漲停慶賀。

航海王再度休兵，萬海大跌超過半根停板，慧洋 - KY、四維航、裕民、陽明、長榮跌幅都超過 3%，台航也有超過 2% 跌幅。

受四川限電影響，多晶矽供給受限，太陽能產業鏈再掀漲價潮，激勵太陽能股早盤全面強彈，但在短線獲利了結賣壓出籠下，族群股價開高走低，午盤後翻黑，僅達能收漲停板、元晶小漲 0.13%，新晶投控力守平盤，其他包括國碩、中美晶、茂迪等均收黑。

高價電子股殺聲隆隆，矽力 - KY、AES-KY 大跌超過 9%，信驊、大立光同下挫 6%，力旺、德微大跌半根停板，同欣電、朋程、威鋒電子跌幅都超過 4%，在 AES-KY、祥碩跌破千元大關下，台股僅剩四千金。

