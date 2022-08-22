伊雲谷23日起競拍 底價107.69元

雲端應用服務商伊雲谷 (6689-TW) 預計 9 月中旬掛牌上市，配合上市前公開承銷作業，對外採競價拍賣共 5440 張，競拍底價為 107.69 元，期間為明 (23) 日起至 25 日止，預計 8 月 29 日開標，並於 8 月 31 日至 9 月 2 日辦理公開申購。

伊雲谷今年上半年營收 41.97 億元，年減 27.4%；稅後純益 0.59 億元，年減 50.3%，每股純益 0.98 元。伊雲谷指出，由於去年同期因奇亞幣熱銷帶動存儲產品需求大增，推升營收與毛利表現，因應未來市場雲端快速拓展，將以雲端產業發展為主軸，持續進行產品組合優化。

伊雲谷表示，隨著雲端服務需求大幅成長，低毛利的存儲產品占比也逐步下滑，今年毛利率將優於去年，至於雲端服務營收維持雙位數成長，下半年營收將優於上半年，目標年營收維持百億元。

伊雲谷成立於 2013 年，目前主要業務為雲端服務、存儲產品經銷，營收占比分別為 85%、15%；以雲端原生起家，針對企業不同應用面與服務業態，提供包含 ERP 企業核心系統雲端化、CRM 雲端服務系統，AI 人工智慧與資料數據分析等解決方案，及 OT 營運科技與資安、永續減碳等一站式多元解決方案。

伊雲谷 2014 年起即獲全球最大雲端運算服務供應商 AWS，傳承原廠專業技術，並陸續攜手 ERP 系統品牌廠 SAP、全球企業軟體供應商甲骨文、全球客戶關係管理品牌 Salesforce 等研發，且擁有多項專利 Atlas 雲管理平台提供多雲服務解決方案。

