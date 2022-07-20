宏碁資訊20日起競拍 底價100元

宏碁 (2353-TW) 旗下宏碁資訊 (6811-TW) 預計 8 月上旬掛牌，由台新證券主辦承銷，上櫃前現金增資發行普通股公開承銷部分共計 4350 張，其中 3400 張採競價拍賣，預計 7 月 20 日至 22 日競拍，依投標價格高者優先得標，每一得標人依其得標價格認購，底價為 100 元，每標單最低為 1 張，且所有得標張數合計不得高於 435 張，並預計在 7 月 26 日上午 10 點開標。

宏碁資訊在 2012 年 2 月成立，目前資本額約 3.64 億，是宏碁旗下資訊服務產業的重要策略布局，近年也積極整合地端到雲端的延伸應用，協助企業營運服務走向雲端、大數據運用、人工智慧等新科技應用與落地，並以「最懂地端的雲端公司」為使命。

展望未來，宏碁資訊指出，將持續以 C3A+P 作為協助企業數位轉型的成長動能，包含提供雲端服務、產品加值應用開發、邊緣運算載具、智慧物聯網、平台服務等，並持續把既有閱讀、金流、購票平台做大，中長期也不排除透過併購策略夥伴，並規劃運用集團資源，拓展海外市場。

宏碁資訊預計 8 月上旬由興櫃轉上櫃，目前國內有 7 成政府及公家機關是宏碁資訊的客戶，公司也規畫未來上櫃後，預計再增資約 5000 萬元，強化營運布局。