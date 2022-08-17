奇鈦科19日競拍 預計9月上旬掛牌上櫃

特化廠奇鈦科 (3430-TE) 將於 8 月 19 日起競拍，競拍底價 35 元，預定 9 月上旬轉上櫃；受惠歐洲能源價格大漲同業減產，奇鈦科趁勢擴大市占，今年上半年繳出優異成績，不過，由於終端需求放緩，下半年營運保守看待。

奇鈦科配合上櫃前公開承銷，將對外公開承銷 3483 張，其中 2707 張採競價拍賣，競拍期間為 8 月 19-23 日。

奇鈦科上半年營收 8.7 億元，年增 16.8%，毛利率 27%，年增 4.53 個百分點，營益率 14.12%，年增 2.5 個百分點，稅後純益 1.04 億元，年增 68.2%，每股純益 3.53 元，賺贏去年前三季。

展望下半年，奇鈦科表示，部分客戶狀況較悲觀，但公司將持續進行產品、市場開發將會持續推廣主力產品，部分產品開始註冊增量，提高出貨規模；並將會持續深耕北美、中國市場，可望為後市帶來動能。

奇鈦科紫外光吸收 / 安定劑主要應用於汽車、航太塗料等應用，主要客戶為國際塗料大廠，包含 S-W、PPG 與立邦；抗氧化劑則聚焦高階與特殊應用利基市場。

光引發劑則應用於光纖塗料、3D 列印等應用，產品直接出貨歐美、日本等客戶，目前同業主要為中國廠商，市場競爭較為激烈。