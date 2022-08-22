離岸風電投資助攻 前7月僑外投資金額年增逾2倍

經濟部投審會今 (22) 日公布今年前 7 月僑外投資統計，雖然投資件數年減 7.04%，達 1426 件，但金額在荷蘭海龍控股、丹麥商沃旭能源、哥本哈根基礎設施等大型綠能與離岸風電投資助攻下，金額大增 201.84%，達 96.88 億元 (約新台幣 2906.49 億元)。

投審會說明，前 7 月僑外投資金額大增，主因是核准丹麥商沃旭能源以約 936.63 億元投資沃旭東南大彰化控股、大彰化西南離岸風電等，荷蘭商 NP HAI LONG HOLDINGS B.V. 以 200.45 億元增資海龍控股，經營離岸風力發電廠，另外也核准丹麥商 CI II CHANGFANG K/S 等以 105.63 億元，投資彰芳離岸風場。

陸資來台投資方面，投審會前 7 月共核准 33 件，年增 43.48%，不過金額因去年比較基期高年減 36.52%，達約 1769.8 萬美元 (約新台幣 5.3 億元)，前 7 月核准新南向國家來台投資則有 294 件，年減 1.67%，金額則較去年增加 327.54%，達 15.2 億美元 (約新台幣 456.9 億元)。

對外投資方面，投審會前 7 月共核准 312 件，年增 38.05%，金額則年減 33.89%，達 50.29 億美元 (約新台幣 1508.85 億元)，此外，核准新南向國家投資件數則達 77 件、年增 6.94%，金額年減 55.71%，達約 22.05 億美元 (約新台幣 661.75 億元)。

此外，對中國大陸投資方面，投審會前 7 月共核准 216 件，件數較去年同期減少 10%，金額則與去年相當，達約 21.14 億美元 (約新台幣 634.39 億元)，年增 0.01%。