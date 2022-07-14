鴻海公告間接投資紫光 投審會：尚未收到申請

鴻海 (2317-TW) 今 (14) 日公告，子公司工業富聯 Fii(601138-CN)擬斥資人民幣 53.8 億元 (約新台幣 238.3 億元) 間接取得中國紫光集團股權，推估鴻海將間接持有紫光約 8.23% 股權，對此，經濟部投審會表示，已看到鴻海公告，但目前尚未收到申請。

投審會指出，經詢問鴻海，公司表示會提出申請，但截至目前仍尚未收到，不過若投資項目涉及半導體、IC 設計、封裝等關鍵技術產業，在收到申請後，將由工業局召開關鍵技術關鍵技術小組進行審查，針對技術、資金、對國內產業影響等進行綜合性評估。

投審會表示，因尚未收到申請，所以目前不清楚鴻海主要投資項目為何，會在收到申請後，依流程進行審查，至於審查時間，目前也無時間表。

依鴻海公告，紫光集團為中國領先的科技企業，營業項目包括集成電路設計、路由器、交換器、伺服器等。

從股權投資架構來看，本交易案是鴻海持股 84.02% 的子公司工業富聯以持有 99.99% 股權的興微基金，規劃斥資人民幣 53.8 億元轉投資晟粵廣州並持股 48.91%；晟粵廣州再轉投資北京智廣芯控股持股 20.04%，智廣芯通過司法重整取得紫光集團 100% 股權。