〈ESG大趨勢〉躍投資大熱門 9檔准募基金3成結合永續議題

無畏市場不確定風險，基金募集依舊活絡，其中又以 ESG 為主題的最受矚目，根據統計，截至 9 月即將開募的新基金共有 4 檔，其中有 2 檔與 ESG 主題有關，進一步看已獲核准的新募基金，9 檔中有 3 檔與永續有關，占比約 3 成。

近期即將募集的 4 檔新基金，包括 PGIM 保德信全球生態友善 ESG 多重資產基金、元大全球優質龍頭平衡基金、台新美國策略時機非投資等級債券基金、鋒裕匯理新興市場綠色債券基金；進一步看基金類型，範圍涵蓋多重資產、債券型、平衡型等。

保德信指出，近期新募集的基金中，以多重資產、債券等類型較多，其次是指數型基金，由於今年來市場大幅震盪，投資人更留意透過資產配置以抵抗波動走勢的重要性，多重資產基金能透過股票、債券、REITs 等不同資產類別，視市場走勢靈活做動態配置，更能達到攻守兼具效果，成為近年成長迅速的基金類型。

PGIM 保德信全球生態友善 ESG 多重資產基金經理人張書廷表示，面對全球面對 ESG 浪潮，企業若能大幅提升 ESG 作為，不僅能轉型發展出新形態商機，同時能吸引國際長線資金的目光，如國際知名的日本政府退休基金、挪威主權財富基金、加州公務員退休基金等，皆將 ESG 因子整合至投資流程中，不符合 ESG 的企業，甚至可能失去法人資金的挹注。

張書廷進一步指出，隨著指標性企業將 ESG 列入未來經營之必備選項，意即這些龍頭企業尋找合作供應鏈時，料將更嚴加檢視供應商是否達成能提供低碳解決方案，或是否符合減碳、低碳、ESG 做為的廠商。

檢視 ESG 基金績效表現，統計 2015 年以來至今、上一波完整升降息循環，以及貿易戰、新冠疫情等事件，符合生態友善 ESG 股票長期報酬超過 250%，領先同期美股約 215% 及全球股市 185% 表現，結合風險考量的報酬波動比也明顯勝出，顯見 ESG 企業相較非 ESG 企業更能達到企業獲利、股價走勢的雙贏目標。