台股Q3震盪整理機率大 ETF逢低分批進場抵禦市場波動

8 月中旬後，市場進入財報空窗期，台股將迎來除權息行情，預計台股第 3 季仍呈現震盪整理格局，富蘭克林華美投信建議，投資人若無法自行選股時，不妨利用多因子策略的台灣 Smart ETF (00905) 逢低進場布局，長期投資也可用來分批存股。

富蘭克林華美投信指出，今年市場充斥各種不確定性，也造成全球股債市波動上升，然而台股千檔個股中因具有可攻、可守的多元化產業分類優勢，透過特選多因子指數策略投資，幫減輕行情不確定時選股擇時的困難。

富蘭克林華美投信指出，隨著市場對於升息方向步伐轉向，通膨觸頂及國安基金進場，帶動台股自 7 月起啟動反彈格局，截至 7 月底止，隨著指數已站上月線，短期有動能回升的情況。

從過去歷史數據來看，國安基金宣示進場後，一個月可推升台股平均漲幅 4.9%，三個月後台股上漲 2.3%，顯示國安基金加持，市場信心回穩。

富蘭克林華美台灣 Smart ETF(00905) 基金經理人林承漢表示，首先從市場最擔憂的升息來看，隨著美國經濟數據放緩，不論製造業還是消費端軟硬數據皆有放緩跡象，美國 GDP 實際成長率連續 2 季度下滑，市場擔憂景氣衰退疑慮升高，研判升息次數可望在明年有再降低。

從通膨數據來看，林承漢分析，先前造成通膨主因已開始舒緩，加上幾項經濟數據顯示推高全球通膨關鍵指標已有所改善，例如半導體價格指標、貨櫃運價指數及北美化肥價格指數。

此外，投資銀行花旗也認為，未來幾個月因商品帶來的通膨壓力將放緩，有助央行未來利率政策的調整。