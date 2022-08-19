〈BCI跌破千點〉BDI寫近7個月低點 中小船舶運價相對有撐

波羅的海海峽型指數 (BCI) 最新報價日跌幅多達近 20%，並跌破千點大關至 867 點，衝擊波羅的海綜合指數 (BDI 指數) 日跌 5.31% 至 1320 點，雙創 1 月下旬以來新低，不過，中小型船舶連動的波羅的海超級靈便型 (BSI) 一周來仍維持逾 6% 的漲幅，相對有撐。

據統計，BDI 指數近一個月跌幅逼近 40%，主要是因 BCI 指數月跌幅高達 70%，反觀波羅的海巴拿馬指數 (BPI) 月跌幅僅不到 7%、波羅的海超級靈便型 (BSI) 跌幅約 16%。

擁有國內最大散裝船隊的慧洋 - KY(2637-TW) 指出，海岬型船舶因主要運送鐵礦砂，貨物種類較為單一，容易受市場供需變化快速波動，反觀中小船舶貨源相對多元，運輸大宗物資以煤炭、穀物、各類礦物和水泥為主，即便有見到部分修正壓力，但跌幅不明顯。

慧洋不諱言，今年中小船舶的第三季旺季效應並不明顯，原因在於有大船搶貨的部分替代效果，且市場上總貨量也有減少，不過，日租金目前約落在 17400-18600 美元，還是高於成本。

正德 (2641-TW) 則指出，全球面臨通膨壓力、全球央行升息，造成消費力道被壓抑，貨量受到一定的影響，不過，隨著各國擴大基礎建設帶動原物料需求，看需求面仍有望逐步改善。