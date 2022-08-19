元大期貨上半年獲利穩坐龍頭 揭示六大發展主軸 

元大期貨 (6023-TW) 今 (19) 日舉行 2022 年法說會，上半年稅前純益為 5.61 億元，較去年同期成長超過 3%。展望未來，元大期表示，身為台灣期貨業龍頭，定下「拚數位」等六大發展主軸，目標朝亞洲最大期貨商邁進。

元大期貨截至今 (2022) 年上半年，營業淨利達 2.3 億元，穩居市場第一之外，槓桿交易商業務之獲利亦已超越去 (2021) 年全年度獲利。元大期貨表示，即使今年全球金融市場震盪劇烈，在通膨及循環升息的嚴峻挑戰下，元大期貨依舊維持強勁的業務成長動能，其中，國內期權市佔率達 20.86%、國外期權市占率達 25.25%，加上獲利能力等指標都穩坐市場之冠。

元大期貨表示，國外期貨交易量逐年創新高，去 (2021) 年上半年，國外期貨交易口數不到千萬，僅 950 萬口，但今年資本市場震盪，上半年交易口數已衝高到 1290 萬口，較去年同期增加 36%。此外，個股期貨業務也表現亮眼，交易量已占三成以上。

元大期貨總經理許國村表示，元大在力求營運績效的同時亦高度重視公司治理及風險管理，已連續八年獲得公司治理評鑑「排名前百分之五」的金融機構；連續十年榮獲「台灣大型企業 Top5000 - 期貨公司第一名」等殊榮。

展望未來，許國村表示，元大期貨除將持續深耕國內外期權業務，並強化拓展國際營運版圖，提供海內外客戶更多元完整的金融商品與服務，同時訂下六大發展策略主軸，包括「備資金」、「顧人才」、「拚數位」、「拓商機」、「拚升級」、「樂永續」等六大方向。

其中，拚數位方面，許國村表示，元大期貨致力於打造完整的智能交易生態圈，包括：線上便捷開戶、程式交易、研顧報告、直播課程等全方位的數位服務，近年更進一步積極投入數位轉型的企業再造工程，提升資訊系統效能、升級資安防護機制，導入國際驗證標準的資安及個資管理，期許成為國內期貨業的科技領航者。