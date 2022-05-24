元大期定調兩大營運策略 將金融科技融入交易生態圈

元大期 (6023-TW) 今 (24) 日舉行股東常會，董事長林添富表示，元大期定調「永續優化，跨境創新」兩面向營運策略，其中，自主研發智慧期權下單平台，將金融科技融入客戶交易生態圈，優化營運動能。

全球受疫情與銀行利率下滑，影響期貨產業保證金利息收入，但元大期仍積極提升經紀業務獲利，創造去 (2021) 年全年營收較 2020 年增加 6078 萬元，去年稅後純益為 8.6 億元，位居 14 家專營期貨商第一名，截至去年底，每股淨值達 42.59 元。

元大期通過 110 年度盈餘分派案，每股分配現金股利 2.3 元，總計配發現金股利合計 6.6 億元，配息率達 77.44% 創下近年新高，以今日平盤價計算，殖利率約達 4.74%。

林添富表示，元大期持續優化客戶數位交易體驗，自主研發智慧期權下單平台 - iTRADER 交易達人，將金融科技及盤中風險管理技術融入客戶交易生態圈；此外，元大期更成為國內首家取得 TIPS A 級驗證的期貨商，健全公司智慧資產研發環境。

林添富進一步表示，為提供穩定交易環境，去年完成核心帳務系統與硬體設備升級，強化資訊安全及個資保護相關機制，以保障客戶交易權益。

面對全球疫情升溫，元大期由總經理擔任防疫長許國村統籌督導防疫相關規劃，針對市場即時風險情境，落實服務升級營運不中斷。