台灣期市交易量創新高 期貨龍頭元大期擴大徵才

台灣資本市場在 2021 年交易熱絡，期貨連續 4 年突破 2 億口交易量，2021 年交易量更來到 3.92 億口，年增近 15% 創下歷史新高，展現台灣期貨產業成長的高度潛力。元大期貨 (6023-TW) 啟動 2022 校園徵才，首創專業督導及經理人直接指導，提供完整的在職培訓計畫，擴大招募多元跨域人才。

元大期長年投注大量的資源在人才培育上，對於徵才、選才、用才、育才、留才，建置一套完善的系統。

元大期表示，今年實習計畫中，規劃集中訓練，並參與專業經理人日常工作與一系列專業培訓課程，了解國內外期權商品基礎知識、國際政經事件連結市場波動分析、數位行銷與社群經營、專業程式交易技術、客訴處理與交易風險控管等專業職能與金融服務，更以師徒制傳授實務投資經驗，並培訓考取金融專業證照，畢業後順利銜接就業。

公司福利也是求職者關切重點，元大期表示，該公司以「有溫度的金融業」傳遞企業精神，在疫情期間以創新人才培育模式因應企業戰「疫」，對於現職同仁給予防疫津貼、居家辦公、防疫照顧假、疫苗接種假等關懷措施，並導入線上考核績效系統與培訓模式，對於新進員工，也為同業首家啟動線上直播招募，不僅營造安心健康的職場環境，更將優秀人才持續留任公司。