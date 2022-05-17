看好電商前景 東森購物再釋500個職缺

東森 (2614-TW) 轉投資東森購物今 (17) 日指出，看好電商前景，為因應未來業務擴充將擴大徵才，新開出 500 個職缺，其中，電子商務部預計徵才 150 人，希望吸引更多熟悉 3C、美食、美妝、保健和家電商品的人才加入。

東森購物指出，據 2021 年面試趣、比薪水的調查，東森購物網的平均薪資 40596 元，在十大熱門求職電商中排名第二。

由於電子商務部已是東森購物網業績貢獻第一名的部門，部門員工平均年齡不到 30 歲，具了解年輕人喜好優勢和流行商品的敏銳度，這次預計徵才 150 人。

東森購物過去 5 年處在穩定成長階段，為鼓勵員工，今年初東森購物網給出最高 6 個月年終獎金，薪資 4 萬以下的基層同仁，每位再加發 1 萬元獎金，為因應通膨壓力上漲，東森集團也調漲基層員工薪資，服務滿一年以上員工，可依年資調薪最高 7%。

東森購物第一季稅後純益 4.6 億元，年增 12.2%，獲利維持穩健成長，此次開出的職缺包括有電子商務商品開發、網路行銷人員、社群媒體人員、營運專案人員、跨境電商人員、行為分析師、會員行銷主管、購物專家、行銷企劃、品牌公關、電話行銷人員、電話客服專員、研發人員、美術設計、製作人和工程師等。